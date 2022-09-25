Öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirilen “PingPong University” uygulaması için Hitit Üniversitesi ile Unication Eğitim A.Ş. arasında protokol imzalandı.
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin üniversite ile ilgili bilgilerini kontrol edebileceği, öğrenci işlerine anında cebinden ulaşabileceği, aynı zamanda etkinlikler, oyunlar, aktiviteler ve daha birçok gelişmelerden haberdar olabileceği dijital platform “PingPong University” kısa sürede hizmete sunulmuş olacak.
(Volkan SINAYUÇ)
HİTÜ’de yeni mobil uygulama için çalışma
Hitit Üniversitesi’nde öğrencilerin ve çalışanların üniversitedeki gelişmelere her yerden, 7/24 ulaşabileceği bir mobil uygulamayı hizmete sunmak için çalışmalar başlatıldı.
Öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirilen “PingPong University” uygulaması için Hitit Üniversitesi ile Unication Eğitim A.Ş. arasında protokol imzalandı.
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