Öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirilen “PingPong University” uygulaması için Hitit Üniversitesi ile Unication Eğitim A.Ş. arasında protokol imzalandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin üniversite ile ilgili bilgilerini kontrol edebileceği, öğrenci işlerine anında cebinden ulaşabileceği, aynı zamanda etkinlikler, oyunlar, aktiviteler ve daha birçok gelişmelerden haberdar olabileceği dijital platform “PingPong University” kısa sürede hizmete sunulmuş olacak.

(Volkan SINAYUÇ)

