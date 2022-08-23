Hitit Üniversitesi’nin dönem başkanlığını yürüttüğü DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Üst Kurul Toplantısı, Hitit Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk‘ün başkanlığında, DOKAP İdaresi Başkanı Hakan Gültekin’in ve ÜNİ-DOKAP üyesi olan üniversite rektörlerinin bir araya geldiği toplantıda, ortak aklı ön plana çıkarmayı hedefleyen temalar üzerinde durularak toplantı gündemini belirleyen konular ve gündeme ilişkin yeni kararlar alındı. (Haber Merkezi)

