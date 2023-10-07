Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dernek Başkanı Demir’e Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Özden ve Ömer Yıldırım eşlik etti. Çölyak Derneği heyeti Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e yeniden göreve atanması nedeni ile hayırlı olsun dileklerini de iletti.

Heyete nazik ziyareti için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, görüşmede çölyak hastalığı ile ilgili işbirliği içerisinde yapılabilecek çalışmaların ele alındığını vurguladı.

Kendilerine yakın ilgi gösteren Rektör Öztürk’e teşekkür eden Demir ise ziyarette dernek çalışmaları hakkında bilgiler vererek “Çölyak hakkında farkındalık oluşturmak ve bilgilendirme yapmak amacıyla yapılabilecek çalışmaları ele aldık. Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün Üniversitemizle Çorum Çölyak Derneğinin işbirliğini geliştirme yönündeki düşünceleri bizi çok mutlu etti. Çölyaklılar için faydalı çalışmaları gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz” dedi.