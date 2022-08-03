Hitit Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 23 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Açıklamaya göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Buna göre Orta Öğretim (Lise ) Mezunu, Destek Personeli: Temizlik Hizmetleri, Basit Bakım ve Temizlik, Isıtma Soğutma, ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında alım yapılacak.

Adayların 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınacak. Toplamda 23 sözleşmeli personelin alınacağı üniversitede adaylara herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak.

(Haber Merkezi)