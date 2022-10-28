HİTİTSEM Müdürü Doç. Dr. Recep Çakar tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin topluma açılan kapısı konumunda olan sürekli eğitim merkezlerinin, toplumdan her kesim ve meslekten insan kıymetlerinin mesleki eğitim, kişisel gelişim, ulusal ve uluslararası sertifikalandırma ihtiyaçlarını karşılayan bir rol üstlendiği belirtildi.

Ayrıca Sürekli Eğitim Merkezinde açılacak kurs/eğitimlerin üniversitenin akademisyenleri ve alanında uzman kişilerce ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde verileceği kaydedildi. Düzenlenecek sertifikaların e-Devlet onaylı sorgulanabilir özellikler taşıyacağı ve eğitimlerin uzaktan ya da yüz yüze yapılabileceği ifade edildi.

Açılması planlanan programların “Grafik Tasarımı, Robotik Kodlama, Montessori Eğitimi, Diksiyon ve Güzel Konuşma, Finansal Okuryazarlık, İş Sağlığı ve Güvenliği, Dijital Pazarlama e-Ticaret, Yaşam Koçluğu, Manevi Danışmanlık, Öğrenci Koçluğu, Bilirkişilik Eğitimi, Anlayarak Hızlı Okuma, SPL Hazırlık, Hijyen Eğitimi, Eczane Kalfalık Eğitimi” olduğu belirtilirken, daha fazlası için ‘https://hititsem.hitit.edu.tr/’ adresinden ön kayıt yaptırılabileceği açıklandı.

Doç. Dr. Recep Çakar, “Düzenlenecek olan kurs/eğitimler hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda yıl boyunca devam edecek olup yeterli katılımcı sayısına ulaşıldıkça ilgili eğitimler açılacaktır. Bunun yanında her kesimden gelebilecek eğitim/kurs talepleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

