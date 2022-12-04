Çorum FK, zorlandığı Menemen FK maçında galibiyete 85.dakikada Sinan Kurumuş’un attığı penaltı golüyle uzandı. Bu dakikada, soldan Enes’in ortaladığı topu Sinan kafayla Berat Ali’ye indirdi, savunmanın müdahalesiyle Berat Ali yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sinan Kurumuş, yaptığı klas vuruşla, topla kaleciyi ters köşelere gönderirken, 2-1 öne geçen kırmızı-siyahlılar, kalan sürede skoru korumayı başardılar ve sahadan 3 puanla ayrıldılar. Bu sezon 7.golünü atan Sinan Kurumuş, profesyonel liglerdeki gol sayısını da 152’ye yükseltti. Formasının altına giydiği tişörte İngilizce “I’m The Last Hititte King” (Ben son Hitit kralıyım) yazdıran Sinan Kurumuş, golden sonra yazıyı taraftarlara gösterdi.

(Hüseyin AŞKIN)

