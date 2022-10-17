Vakıf 19, Hitit uygarlığının ve Çorum’un tanıtımı adına nitelikli bir etkinliğe daha imza atıyor. “Hititler Likya’da, IV.Tuthaliya Patara’da” programı, 22 Ekim 2022 Cumartesi akşamı saat 19.00’da Patara Antik Kent Tiyatrosu’nda sunulacak.

Programda Trio Patara konseri, Hititlerden Cumhuriyete Dönem Giysileri Defilesi ve Hitit Ensemble konseri yer alıyor.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Hitit uygarlığını başka uygarlıklarla yan yana getirerek ülke geneline yaymayı amaçladıklarını belirterek, daha ileri aşamada da yurt dışına açılmayı planladıklarını söyledi.



(Haber Merkezi)

