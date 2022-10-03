Ankara’da Hitit uygarlığının ve Çorum’un tanıtımı adına çok önemli projeler uygulayan Vakıf 19’un “Kadeş Operası” projesi de adım adım ilerliyor.

Hitit Kadeş Operası alt yapı çalışmaları için besteci Turgay Erdener, Devlet Opera Sanatçısı Selva Erdener, metin yazarı Şirin Aktemur ve Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. İlgi Gerçek, Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva’yı ziyaret ederek bizzat kazı başkanlarından bilgi aldılar.

Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, Alacahöyük Kazı Başkanı Prof Dr Tayfun Yıldırım, Şapinuva Kazı Başkanı Dr. Önder İpek ve Onursal Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ile görüşen heyet verimli bir çalışmaya imza attı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner’in kahvaltıda misafir ettiği heyet daha sonra örenyerlerine hareket etti. Konuklara Dulkadiroğlu Konağında Vakıf 19 tarafından gözleme ve ayran ikram edildi.

İki gün boyunca Anitta Otel’de Konaklayan grup ören yeri gezilerini tamamladıktan sonra İskilip üzerinden Ankara’ya döndü. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün misafiri olan gruba Çatalkara Restoran’da İskilip dolması ve yöresel yemekler ikram edildi. İskilip ve civarı gezildi. Heyet Çorumdan çok güzel izlenimlerle ayrıldı.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner’e, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’e, tüm kazı başkanlarına ve Anitta otel yönetici ve çalışanlarına turizmin gelişimine ve Vakıf projelerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

