Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü 2. sınıf öğrencisi Menekşe Yangın ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı 2. sınıf öğrencisi Hacer Bengi Gözüaçık, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ilde yıkıcı etki yapan iki büyük depremde enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdiler.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nün sosyal medya hesabından ise taziye mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda “Üniversitemiz öğrencilerinin depremde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz. Mekanları cennet olsun” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

