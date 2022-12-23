Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası Basketbol Bölgesel Lig müsabakalarının bir ayağı da Çorum’da yapıldı. Maçlar, Hitit Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde oynandı. Grup’ta oynadığı ilk maçında Konya Karatay Üniversitesi’ni 82-71 mağlup olan Çorum temsilcisi Hitit Üniversitesi daha sonra oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandı. Hitit’in dev adamları ikinci maçında Sinop Üniversitesi’ni zor da 69-63,üçüncü maçında ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’ni 82-69 yendi. Dördüncü maçında ise Artvin Çoruh Üniversitesi ile karşılaşan Hitit Üniversitesi bu maçı da 73-38 kazandı. Dün son maçında Konya Teknik Üniversitesi ile karşılaşan Hitit’in dev adamları denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı zor da olsa 61-56 kazanarak adını Play-Off grubuna yazdırdı.

Süper Lig’e yükselme Play-Off maçlarının oynanacağı yer ve tarih daha sonra açıklanacak.

(Rıfat KARA)

