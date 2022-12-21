Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası Basketbol Bölgesel Lig müsabakalarının bir ayağı da Çorum’da start aldı. Hitit Üniversitesi’nin yanı sıra Artvin Çoruh Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi’nin mücadelesine sahne olan Bölgesel Lig müsabakaları Hitit Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde oynanıyor. Çorum temsilcisi Hitit Üniversitesi ilk maçını önceki gün Konya Karatay Üniversitesi ile oynadı. Hitit’in dev adamları bu maçı 82-71 kaybetti. İkinci maçını ise dün saat 11.00’de Sinop Üniversitesi ile oynayan Hitit Üniversitesi zor da olsa maçı 69-63 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini almayı başardı.

BUGÜN RAKİP SAMSUN 19 MAYIS

Hitit’in dev adamları üçüncü maçını bugün Samsun temsilcisi 19 Mayıs Üniversitesi ile oynayacak. Hitit Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

(Rıfat KARA)

