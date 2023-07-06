Yoğun ilgi gösterilen konsere başta öğretim elemanları olmak üzere öğrenciler ve müzikseverler katıldı. Konserde sırasıyla Bağlama Topluluğu, Flüt Topluluğu ve Hitit Oda Orkestrası sırasıyla sahne aldı.

HİTÜ Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan korolar birbirinden ünlü türküleri başarı ile icra ederken, dünyanın çeşitli bölgelerinden de çeşitli eserleri sundu.

Konserin kapanışında konuşan HİTÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcı ve Müzik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Can Satır, HİTÜ Çoksesli Korosu’nün 25.Türkiye Korolar Şenliği’nden ödülle döndüğünü hatırlatarak birçok başarılı etkinliğin yapılmasına katkı sağlayan tüm öğretim elemanı ve öğrencilere teşekkür etti.