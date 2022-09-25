Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Hitit Üniversitesi Aşçılık Programı ve Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı’nın açılması yönündeki teklifini kabul etti.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekoku Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü kapsamında Aşçılık Programı ile Hukuk Bölümü'nde Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı açıldı.

HİTÜ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada turizmin ülkemizin en başarılı sektörleri arasında yer almasının yanı sıra Türk Mutfağının dünya sıralamasında önemli bir konumda bulunmasının aşçılık mesleğine olan talebi her geçen gün artırdığı hatırlatıldı. Yapılan açıklamada; “Aşçılık Programı ile sofra kültüründen yemek yapma becerisine kadar gastronomi ile ilgili tüm teori ve uygulamaları kavramış olan nitelikli bireyler yetiştirip çalışma hayatına kazandırılması amaçlanıyor. Program mezunları; yiyecek-içecek işletmeleri, konaklama tesisleri, kamu kurumlarının mutfak departmanları gibi alanlarda kariyer yapma vasfına sahip olabilecekler” denildi.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı’nın ise başka talebi karşıladığı dile getirilen açıklamada: “Güvenlik ihtiyacının birey ve toplumun temel gereksinimleri arasında yer alması, özel ve kamusal hizmetler içerisinde güvenliğe yönelik uygulamaların önemi giderek artıyor. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı ile ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde barındırılan tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması, denetimli serbestlik müdürlüklerindeki hükümlülerin denetim ve izlenmesinin sağlanması gibi konularda kalifiye eleman yetiştirip istihdama kazandırılması amaçlanıyor. Program mezunları; ceza infaz kurumları, çocuk eğitim evleri ve denetimli serbestlik müdürlükleri gibi kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörün güvenlik hizmetleri ile ilgili birimlerinde de kariyer yapma niteliğine sahip olabilecekler” görüşüne yer verildi.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık ise konuyla ilgili açıklamasında gerek ülkemizin gerekse bölge ve şehrimizin gelişimi, kalkınması için reel sektörün ve kamunun ihtiyaçları doğrultusunda istihdama yönelik bölümler, programlar açmak için çaba gösterdiklerini kaydetti. Bu bağlamda açtıkları Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri ile Aşçılık programlarının istihdam olanakları yanında dikey geçiş imkânları geniş, öğrenci doluluk oranları son derece yüksek programlar olduğunu ifade eden Doç. Dr. Işık, programların açılışında başta Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

