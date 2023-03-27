Hitit Üniversitesi öğretim elemanları, normal yaşama dönme ya da yeni yaşama uyum sağlama sürecinde destek talebinde bulunan öğrencilerle online ya da yüz yüze görüşüyorlar. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Selen Özakar Akça, bireylerin güçlenmelerinin sağlanması ve ileride ortaya çıkabilecek kriz durumlarıyla başa çıkma kapasitelerinin arttırılması amacıyla Sosyal Destek ve Dayanışma Birimi olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Özakar Akça, bu süreçte öğrencilerle online veya yüz yüze görüşmeler yapıldığını ifade ederek, “Yapılan görüşmelerle öğrencilerin sosyal, bilimsel, duygusal, ailevi, ekonomik ve akademik konularda ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetlerini karşılamaya çalışıyoruz. Gerekli sosyal destek ve dayanışma çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak, işbirliği içerisinde çözüm üretmeye gayret ediyoruz” dedi.

Sosyal Destek ve Dayanışma Birimi faaliyetleri Doç. Dr. Selen Özakar Akça, Dr. Öğr. Üyesi Ece Yazla Asafov, Öğr. Gör. Dr. Neslihan Nur Pehlivan, Öğr. Gör. Gökhan Boduroğlu, Öğr. Gör. Seda Kılıç Boduroğlu, Öğr. Gör. Cansu Alayvaz Güngör, Öğr. Gör. Abdulkadir Karabulut, Öğr. Gör. Mehmet Can Sevinçli ve Öğr. Gör. Yasemin Kılıç tarafından yürütülüyor.