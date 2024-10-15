Hitit Üniversitesi’nin elektronik bileşenlerde meydana gelen ısı yönetimi sorununa çözüm sağlayan projesi başarıyla tamamlandı. Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Seyfi Şevik ve Doç. Dr. Özgür Özdilli tarafından yeni nesil ısı emiciler tasarlanarak üretimi gerçekleştirildi. Projede, ağaç yapıya sahip kanatçıklar tasarlanarak bileşenlerin hem yüzey alanı artırıldı hem de ısının hızlı ve verimli bir şekilde uzaklaştırılması sağlandı.

Bilgisayar çipleri, LED lambalar ve ısı üreten elektronik bileşenlerdeki ısı yönetimi sorununa yeni bir çözüm getiren sistem, Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun ardından patentlendi.



Geliştirilen sistem hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Seyfi Şevik, gelişen teknoloji ile birlikte elektronik bileşenlerin daha işlevsel ve daha yüksek performanslı üretildiğini söyledi.

Elektronik bileşenlerin performansındaki artış ile birlikte istenmeyen ısı oluşumlarının meydana geldiğini kaydeden Şevik, şöyle devam etti: “Elektronik bileşenler, genellikle yüksek ısıya maruz kaldıklarında bozulurlar veya yeterli performans gösteremezler. Bu durumun oluşmaması için üretilen yüksek ısının hızlı ve verimli bir şekilde uzaklaştırılması gerekmektedir. Bunun için de elektronik bileşenlerin üzerine monte edilebilen aktif veya pasif ısı emicileri kullanılır. Biz de yaptığımız çalışmayla ısı emiciler için ağaç yapıya sahip kanatçıklar tasarlayarak hem yüzey alanlarını artırdık hem de ısının hızlı ve verimli bir şekilde uzaklaştırılmasını sağladık.”

Şevik, geliştirilen yeni nesil ısı emici sistemi ile elektronik bileşenlerin daha uzun ömürlü ve daha yüksek performanslı çalışmasının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.