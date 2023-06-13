Hitit Üniversitesi, yaptığı 841 yayın ve aldığı 3 bin 467 atıf ile Türkiye'de tıpta 66, dünyada 2 bin 334. sırada yer aldı. Kimya alanında yaptığı 537 yayın ve aldığı 6 bin 517 atıf ile Türkiye'de 60, dünyada ise 2 bin 464. sırada yer aldı.

YÖK’ün yürüttüğü Yükseköğretim Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ne dahil olan 15 üniversite arasında yer alarak Türkiye’de Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversite olan Hitit Üniversitesi, mühendislikte Türkiye'de 74, dünyada ise 2 bin 711. sırada yer alırken 461 yayın ve 5 bin 121 atıf aldı.

Bu sıralamaların önceki yıllarla kıyas edildiğinde (https://edurank.org/uni/hitit-university/rankings/) görüleceği üzere yayın ve atıf sayılarında tıp, kimya, fizik, mühendislik ve diğer bölüm bazlı alanlarda ciddi düşüşler yaşadığı görüldü.

HİTÜ, fizik alanında yaptığı 377 yayın ve aldığı 4.365 atıf ile Türkiye'de 66, dünyada ise 2 bin 518, yaptığı 174 yayın ve aldığı 533 atıf ile Liberal Sanatlar ve Sosyal Bilimler alanında Türkiye'de 82, dünyada ise 3 bin 697. sırada yer aldı.