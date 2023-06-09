Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü; öğretim elemanlarını proje hazırlamaya teşvik etme ve izleme, üniversite-sanayi işbirliği koordinasyonu, fikri, sınai ve mülkiyet hakları süreçleri, kontratlı projeler, sanayi ar-ge desteği gibi birçok faaliyeti yürütüyor.

Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. statüsü sayesinde, üniversite-sanayi işbirliğinin bürokratik süreçlere girmeden karşılıklı iki şirket felsefesiyle yürütülerek çok daha esnek işbirliklerinin yapılabilmesine olanak sağlayacak.

Aynı zamanda Hitit Üniversitesine ait patent/faydalı model gibi fikri hakların daha kolay ticarileştirilebilmesi, ayrıca öğretim elemanlarının sanayi işbirliği sürecindeki kazanımlarının daha fazla olması mümkün olacak.

2020 yılında kurulan Teknoloji Transfer Ofisinin artık anonim şirket olarak faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “2 yıldır sürdürdüğümüz hassas çalışmalar meyvesini verdi. TTO, şirketleşerek anonim şirketi statüsünü kazandı. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Yaptığımız ilk toplantı ile birlikte plan ve projelerimizi masaya yatırdık. Artık şirket olarak sektörde biz de varız” diyerek Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi’nin hayırlı olmasını diledi.