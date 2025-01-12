Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 2. dönem öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı.

Sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin hazırladığı 11 proje daha destek almaya hak kazanarak ÜNİDES kapsamında desteklenen proje sayısı 13’e ulaştı.

Sonuçlara göre başvurusu kabul edilen kulüpler ve projeler şu şekilde:

Maliye Kulübü “Kariyer Köprüsü”, Türk-İslam Sanatları Kulübü “Okullarda Kültürel Mirasımız Olan Tokat Baskısının Tanıtılması ve Uygulanması” projesi, Genç Tema Kulübü “Suyun İzinde” projesi, Hitit Sanat Atölyesi Kulübü “Gelenekselin İzinde Sanat” projesi, Matematik Gönüllüleri Kulübü “Pi'nin Şifresi: Matematik Kaşifleri” projesi, Drama Animasyon Kulübü “Empati ve İletişim için Atölyeler: Engelli Bireylerle Çalışan Genç Meslek Elemanlarına Yönelik Eğitim Programı” projesi, Engelsiz Üniversite Kulübü “Engelime Karşı Engelsiz Dünya: Sürdürülebilir Üniversite Örneği” projesi, Yeniler Kulübü “İhtisas Akademi” projesi, 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Kulübü “Yaşlı Bakım Merkezleri ve Huzurevlerindeki Yaşlıların Demans-Alzheimer Hastalığını Önlemede ve Tedavisinde Egzersiz-Akıl-Zeka Oyunlarının İyileştirici Etkisi” projesi, Beslenme ve Diyetetik Kulübü “Geleceğin Diyetisyenlerine Yeni Nesil Yol Haritası Eğitim Programı” projesi, Ultraslan Hitit Üniversitesi Kulübü “Farklılıklarla Güçleniyoruz, Sporla Birleşiyoruz!” projesi.

“ÖĞRENCİLERİMİZE PROJE KÜLTÜRÜ

KAZANDIRMAYA YÖNELİK YOĞUN

FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, projesi kabul olan öğrenci kulüplerini ve akademik danışmanlarını tebrik etti.

Hitit Üniversitesi öğrencilerinin her alanda proje geliştirdiklerini kaydeden Rektör Öztürk, şunları söyledi:

“Öğrencilerimize proje kültürü kazandırmaya yönelik yoğun faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın da meyvelerini almaya başladık. 4 yılda 358 TÜBİTAK öğrenci projemiz kabul edildi. Öğrencilerimiz, özellikle yapay zeka, enerji ve sağlık alanlarında geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslararası ölçekli pek çok yarışmada önemli başarılar elde ediyorlar. Öğrenci kulüplerimiz de Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES)’nda projelerini hayata geçiriyorlar. ÜNİDES’in ilk döneminde 2 projemiz destek almıştı. 2. dönem kapsamında da 11 projemiz daha destek almaya hak kazandı. Projeleri kabul edilen kulüplerimizi, öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ