YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tanıtım maratonuna hız veren Hitit Üniversitesinde; sosyal medya hesapları, kurumsal ve aday öğrenci web sayfaları ve WhatsApp danışma hattı ile aday öğrenciler ve ailelerine bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan çalışma kapsamında Hitit Üniversitesi ve Çorum ile ilgili çok sayıda video, görsel ve dokümana yer verildi.

DİJİTAL PLATFORMLARDA TANITIM ATAĞI

Hitit Üniversitesinde öğrencilere yönelik sunulan imkanlar, “Birlikte Yeni Başarı Hikayeleri Yazmak İçin Şimdi Sıra Sende!” sloganıyla yapılan paylaşımlarla sosyal medya platformlarından duyuruldu. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlatılan dijital tanıtım atağında Twitter’da 127 bin 225, Facebook’ta 287 bin 399, Instagram’da 253 bin 218 erişim sağlanırken Google Aramaları üzerinden 1 milyon 758 bin 731 gösterim sayısına ulaşıldı. 11 bin 400 kez görüntülenen YouTube içerikleri ise toplamda 255 saat izlendi.

WHATSAPP DANIŞMA HATTI’NDA

SORULARA 7/24 CEVAP VERİLDİ

Hitit Üniversitesi tarafından, tercih dönemindeki aday öğrencilere yönelik geçtiğimiz yıl kurulan WhatsApp Danışma Hattı, bu yıl da aktif olarak kullanıldı. Tercih yapacak adayların veya ailelerinin bölümler, sunulan imkanlar ve Çorum ile ilgili sorularına 7/24 cevap verilerek anlık bilgi almaları sağlandı. Bu yıl WhatsApp Danışma Hattı’na gelen 522 soruya cevap verildi.

Hitit Üniversitesine dair tüm güncel bilgilerin yer aldığı kurumsal web sayfası ile aday öğrencilere yönelik hazırlanan aday öğrenci sayfası da tercih döneminde yoğun ilgi gördü. Bu süreçte kurumsal web sayfası 91 bin 400, aday öğrenci sayfamız ise 112.671 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Yürütülen tanıtım çalışmalarında sadece Hitit Üniversitesi değil, Çorum da tanıtıldı. Çorum’un tarihi ve doğal güzelliklerini içeren videolar “Bu Şehri Çok Seveceksiniz!” sloganıyla kurumsal sosyal medya platformlarından paylaşıldı.

EĞİTİM FUARLARINDA HİTİT ÜNİVERSİTESİ ANLATILDI

Hitit Üniversitesi, düzenlenen eğitim fuarlarına da katılarak aday öğrencilerle buluştu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022” organizasyonuna katılan Hitit Üniversitesi, aday öğrenciler, veliler ve rehber öğretmenlerle çevrim içi olarak bir araya geldi. Aynı zamanda Ankara’da ve Yozgat’ta gerçekleştirilen eğitim fuarlarına katılarak adaylarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı açıklamada, yeni iletişim teknolojilerinden yararlanarak oluşturdukları iletişim stratejisiyle Hitit Üniversitesini ve Çorum’u en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

İletişim Ofisi tarafından merak edilen konulara dair içeriklerin üretilerek yoğun ve etkili bir şekilde sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını belirten Prof. Dr. Öztürk, “Google ve sosyal medya platformları aracılığıyla hedef odaklı dijital tanıtımlar gerçekleştirdik. Web sayfalarımızı ziyaret eden aday öğrenciler, tercih etmeyi planladığı bölümü incelerken, aynı zamanda WhatsApp Danışma Hattı üzerinden merak ettiği konuları ileterek, temsilcilerimizden anlık bilgi alabildiler. Bir taraftan da çevrim içi ve yüz yüze düzenlenen tanıtım etkinliklerinde personelimiz ve öğrencilerimiz, Hitit Üniversitesini ve Çorum’u aday öğrencilere, velilere ve rehber öğretmenlere tanıttı. Yoğun tempoyla geçen tercih sürecinde tanıtım çalışmalarımızda yer alan personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)