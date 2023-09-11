İHALE İLANI

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN

Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsisli taşınmaz üzerindeki hastane ana hizmet binası içerisinde -1. katta 210 m² kullanım alanı, 15 m² pişirme ve hazırlama alanı bulunan toplam 225 m² alanın market yeri olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süreli kiralama işi 20.09.2023 Çarşamba günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinde ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İhale Konusu işin niteliği, yeri ve miktarı :

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana hizmet binası içerisinde -1. katta 210 m² kullanım alanı, 15 m² pişirme ve hazırlama alanı bulunan toplam 225 m² market yerinin 1 (bir) yıllık kira bedeli (Muhammen Bedeli) 1.320.000,00 TL (Birmilyonüçyüzyirmibin Türk Lirası) olup, kira bedeli aylık olarak peşin ödenecektir.

2- Geçici Teminat Tutarı :

Muhammen Bedelinin %30’u (yüzde otuzu) olan Geçici Teminat Tutarı 396.000,00 TL dir. (Üçyüzdoksanaltıbin Türk Lirası) Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çorum Şubesindeki TR030001200931200005000104 iban no.lu hesabına yatırılacaktır. Geçici teminatın banka mektubu olması durumunda banka mektubunun süresinin ihale ilan tarihi itibariyle en az 180 (yüzseksen) gün veya süresiz olması gerekmektedir.

İhale dokümanı mesai saatleri içinde Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye iştirak edecek isteklilerin İdarece onaylı ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli 200,00 TL (İkiyüz Türk Lirası) olup, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çorum Şubesindeki TR030001200931200005000104 iban no.lu hesabına yatırılacaktır.

3- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

3.1. Kanuni ikametgâh belgesi,

3.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, (Telefon, faks numarası ve varsa mail adresi içermelidir.)

3.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin aynı şartlara göre temin edecekleri belge,

3.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı, vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, (Geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.)

3.6. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi ya da kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

3.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde hazırlanacak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi idareye verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

3.8. İhale dosyasının satın alındığına dair belge, (Dosya Satış Tutanağı ve Makbuz)

3.9. Şartname ekinde yer alan örneğe istinaden hazırlanan teklif mektubu,

3.10. İlk ilan tarihi itibarı ile SGK ve vergi borcunun bulunmadığına dair belge,

3.11. Son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış ve en az 1 (bir) yıl süreyle Market İşletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren Resmi makamlarca onaylanmış bir belgeye sahip olacaktır.

3.12. Türkiye genelinde en az 20 (Yirmi) şubesi olduğunu gösterir belge.

3.13. İstekli Firmanın Gelir Tablolarında belirtilen son 2 (iki) cari yıl satış hâsılat rakamlarının 2021 ve 2022 Yılları) Ortalamasının en az 6.000.000,00 ( Altımilyon TürkLirası) olması şartı aranacaktır.

(Hazine ve Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesinden alınacak belgeler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı belgeler)

3.14. Şartname ekinde yer alan örneğe istinaden hazırlanan teklif mektubu,

3.15. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya banka teminat mektubu,

3.16. Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olan ihalelerden men yasağı almadığına dair belge,

3.17. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların Noterce veya idarece onaylı olması gerekmektedir.

3.18. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

4 - İstenilen belgeleri içeren ihale zarfları 20.09.2023 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne verilebilecektir. Belirlenen saate kadar idareye ulaşmayan İhale zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.