Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yanoğlu, Alacahöyük’te hayata geçirilen ancak daha sonra kaderine terk edilen Hitit Köyü Projesi ve Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı Rekreasyon Projesi ile ilgili 9 Kasım’da ihale yapılacağını söyledi.

Toplam 5 milyon lira bedelli “Çorum Hitit Gökpınar Barajı Park ve Rekreasyon Tesisi Onarımı” işinin 9 Kasım’da ihale edileceğini kaydeden Yanoğlu, “İhalenin yapılmasının ardından önümüzdeki yıl orada çalışmalara başlanır ve yıl içerisinde de tamamlanır. Sonrasında ise Alaca Belediyesi’ne devredeceğiz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

