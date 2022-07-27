Hititlerden kalma tarihi barajı yeniden canlandırmak ve turizme kazandırmak amacıyla DSİ tarafından turizm cenneti Alacahöyük’te yaptırılan ve kullanılmaya başlanmadan yıkılan Hitit Köyü projesi, İl Koordinasyon Kurulu’nun gündemine taşındı.

Vali Mustafa Çiftçi, Alacahöyük’te hayata geçirilen Hitit Köyü Projesi ve Alacahöyük Gölpınar Hitit Barajı Rekreasyon Projesi'nin durumunu DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yanoğlu’na sordu.

Söz konusu projenin durumunun içler acısı olduğunu kaydeden Çiftçi, “2019’da oraya gittim, çok kötü bir durumdaydı. Gerek DSİ Genel Müdürü’ne, gerekse de sayın bakanımıza konuyu ilettim. Söz konusu projenin eksikliklerinin kısa sürede tamamlanması gerekiyor. Hitit Barajı projesi ilimizin kanayan bir yarası oldu” dedi.

DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yanoğlu ise ilgili projenin 2017’den bu yana atıl durumda olduğunu belirterek, “Konuyu DSİ Genel Müdürümüzle de görüştüm. Orayı aslına uygun bir şekilde yeniden restore edeceğiz ve Alaca Belediyesi’ne devrini gerçekleştireceğiz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)