Hitit temalı etkinliklerde, o atölyede verilen emekler genellikle gözden kaçar, yalnızca kıyafetlerin görsel zenginliği takdir edilir, geçilir…

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, işte bu noktaya dikkat çekiyor ve başta Okul Müdürü Musa Akış olmak üzere, olanca yeteneklerini ve becerilerini bu kostümlerin üzerine döken öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyor.

Okulda, Hitit temalı pek çok çalışmanın da devam ettiğini belirten Alper Bilan, “Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkilileri ile de bu konuyu değerlendireceğim. Çeşitli kurum ve firmalarımız, promosyon olarak bu objelerden yararlanabilirler.” diye konuşuyor.



(Haber Merkezi)

