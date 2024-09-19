Çorum İş Kadınları Derneği’nin, Çorum Belediyesi, Çorum Kent Konseyi ve Hitit Üniversitesi’nin paydaşlığında, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçireceği “Eski Dünyanın Yeni Masalı: Hitit Keteni” başlıklı proje bu akşam saat 19.09’da Velipaşa Hanı’nda tanıtılacak.

ORKASİFED Başkan Yardımcısı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Semrin Kaleli, İş Kadınları Derneği adına yaptığı yazılı açıklamada, Kadın Ortaklık Temasıyla Katıl-Üret-Pazarla projesi çerçevesinde, Hitit keteninin yeniden tasarlanarak, önce Çorum’la, sonra da dünya ile buluşturulacağını bildirdi.