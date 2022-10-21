Kongrede Çorum ile birlikte, Samsun, Tokat, Karabük, Amasya ve Yozgat'tan aile hekimlerinin katılımıyla, ergenlik dönemi biyolojik, psikolojik ve sosyolojik açılardan ele alınıyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongre, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden akademisyenlerin müzik dinletisi ile başladı

PROF DR. AKBIYIK, “YILLARCA SÜRECEK BİR SÜREÇ BAŞLATTIK”

"Çocuk ve ergen ruh sağlığı, aile hekimliğinde çok temel bir konu olmasına rağmen maalesef eğitimde de günlük hayatta da aile sağlığı merkezlerinde de çok önceleyerek ele alma fırsatını ihmal ettiğimiz konulardan biri"

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya İren Akbıyık, Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, çok sayıda kişi ve kurumun iş birliğiyle yıllarca sürecek bir kongre süreci başlattıklarını söyledi.

Kongreyi sonraki yıllarda Samsun, Tokat, Karabük, Amasya ve Yozgat illerinde farklı konularla devam ettirmeyi planladıklarını dile getiren Akbıyık, kongrenin hem önemli bir konunun aydınlatılması hem de salgın sürecinde yavaşlayan bilimsel çalışmalara yeniden dönülmesi anlamında önem taşıdığını vurguladı.

Çocuk ve ergen psikolojisi konusunun aile hekimliğinde ihmal edilen konular arasında yer almasından dolayı ilk kongrede ergenlik dönemini ele almak istediklerini belirten Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuk ve ergen ruh sağlığı, aile hekimliğinde çok temel bir konu olmasına rağmen maalesef eğitimde de günlük hayatta da aile sağlığı merkezlerinde de çok önceleyerek ele alma fırsatını ihmal ettiğimiz konulardan biri. Bu nedenle aile hekimleri genellikle bu alanda çaresizliğe düşer. Sıklıkla da yetersiz hissederler. Bir şekilde ergenliğin doğal sürecinde olan, aile içindeki ergenlik çatışmaları ya da zorlanmaları bir patoloji gibi değerlendirip başka yerlere sevk etme gibi tutumlar ya da arayışlar içinde oluyorlar. Bunun önüne geçmek istedik."

PROF.DR. BAYKAM, ”YENİ NESLE TECRÜBELERİ AKTARMAK ÇOK ANLAMLI”

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam konuşmasında, kongrenin bilim dünyasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Baykam, “Pandemi sonrasında bu kongrelerin harekete geçirilmesi önemli bir gayret istiyordu. Üniversite olarak çok çeşitli alanlarda başarılı etkinlikler ortaya koyduk. Tıp Fakültesi üniversitemizin lokomotifi bir fakülte. Göz bebeğimiz. Yapılan etkinliklerin yüz güldürücü cevaplar ve sonuçlar getirdiğini görüyoruz. Genç bir üniversiteyiz. Aile hekimliği alanında ciddi bir potansiyelimiz var. Asistan ve öğretim üyelerimiz ile birlikte çok etkin işler yapıyoruz. Şehir içinde de aile hekimliği çok etkin ve başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bizde olabildiğince destek veriyoruz.

Bu etkinliklerle yeni nesle tecrübeleri aktarmak çok anlamlı. Kongrenin başarılı geçeceğine eminim” ifadelerini kullandı.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahar Gökler, "Ergenlikte kimlik gelişimi" konulu sunum yaptı.

"Aile hekimliğinde ergen sağlığına genel yaklaşım", "Ergende ihmal ve istismara bütüncül yaklaşım", "Ergen sağlığı ve aile", "Ergenlik döneminde psikososyal konular", "Ergenlik döneminde bağımlılık" konularının ele alınmasının planlandığı kongre, 23 Ekim'de sona erecek.



