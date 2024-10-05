İl emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ulukavak Mahallesi’nde bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 kadın şüpheli aynı gün suça konu ziynet eşyaları ile birlikte ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler S.Z.(25) ve E.N.(18), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK