Çorum’da tarımsal sulama yapılan tarlalara dadanan hırsız veya hırsızlara engel olunamıyor. Üreticileri isyan ettiren hırsızlık olayları sonrası jandarma devriyesi yeterli olmazken kendi çözümlerini üreten çiftçiler artık köyde nöbet tutuyor.

Çorum’un merkeze bağlı Bozboğa köyünde peş peşe yaşanan tarımsal sulama yapılan tarlalar için kurulan su kuyuları ve elektrik trafolarında yaşanan hırsızlık olayları ekonomik olarak zor günler geçiren çiftçilere bir darbe daha vuruyor.

Köyde birçok çiftçinin yağmurlama tabancası, sulama hortumları, trafo kabloları, sulamada kullanılan vanalar ve vana kapakları çalındı.

Bozboğa ve çevre köylerde meydana gelen hırsızlık olayları yüzünden artık gece sabaha kadar nöbet tutmaya başlayan köy halkı, yetkililerin olayı bir an önce çözüme ulaştırmasını ve yaşanılan olayların son bulmasını istiyor.

Köyde jandarmanın devriye atmasına rağmen hırsızlık olayları devam ediyor.

JANDARMANIN DEVRİYESİ ÇARE OLMADI

Bozboğa ve çevre köylerdeki çiftçilerinin yaşadığı hırsızlık olayları ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Bozboğa Köyü Muhtarı Doğan Kara, meydana gelen hırsızlık olaylarının yetkililere bildirilmesinin ardından köyde jandarmanın devriye attığını ama jandarmanın köyde devriye atmasına rağmen yine hırsızlık olaylarının devam ettiğini belirtti.

Yaşanılan hırsızlık olaylarının tarımsal sulamaya büyük bir sekte vurarak üretimin durma noktasına geldiğini belirten muhtar Doğan Kara, “Çalınan bir su tabancasının fiyatı 4 bin lira. Çiftçiler zaten ekonomik olarak zor durumda iken yaşanan bu hırsızlık olayları ile daha da zor duruma düşüyor. Köyümüzdeki çiftçilerin yağmurlama tabancası, sulama hortumları, trafo kabloları, sulamada kullanılan vanalar ve vana kapakları çalındı. Köyümüzde ve çevre köylerde bu hırsızlık olayları sürekli yaşanıyor. Konuyu yetkililere bildirmemize rağmen hırsızlık olaylarının önüne geçilemedi. Akşam jandarma geliyor köyde devriye atıyor ama hırsızlık olayları yine bitmiyor. Jandarma köyde devriye atmasına rağmen yine hırsızlık yaşandı. Artık her akşam 3-4 kişi ile sabaha kadar köyün etrafında nöbet tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

“SABAH KEŞİF YAPIYORLAR GECE ÇALIYORLAR”

Bozboğa Köyü Muhtarı Doğan Kara hırsız veya hırsızların gündüz seyyar satıcı veya hurdacı kılığında köylere geldiklerini ve keşifte bulunduklarını, gece ise tekrar köye gelerek tarımsal sulamada kullanılan su kuyularında bulunan vanalar, hortumlar ve elektrik trafolarından bakır tel hırsızlığı yapıldığını söyledi.

Bozboğa ve çevre köylerin etrafına artık seyyar satıcı ve hurdacı giremez levhaları koyduklarını dile getiren Doğan Kara, “Hırsızlardan bıktık artık acil bir çözüm bekliyoruz” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)