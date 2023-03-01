“Maliyeci Hikmet Ucar” olarak tanınan, iki ay önce kaybettiğimiz Başkatip-Şair Hayri Ucar'ın kardeşi olan Hikmet Ucar (74), Manisa'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hikmet Ucar'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle 21 Şubat 2023 tarihinde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Naile Ucar'ın eşi, Umutcan Ucar, Füsun Akbulut, Figen Bozkaya ve Funda Çakar'ın babaları olan Çorum Vergi Dairesi emekli şeflerinden Hikmet Ucar'ın cenazesi dün Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte önceki dönem CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, emekli Tarım Müdürü MHP Belediye Başkan adayı Nusret Çırak, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

