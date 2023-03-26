Konu ile ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada toplantıda alınan kararlar şu şekilde bildirildi: “MADDE 1- İçinde bulunduğumuz mevsim şanlarına bağlı olarak doğada kendiliğinden yetişen mantarların tüketiminin artabileceği, buna bağlı olarak zehirlenmelerin meydana gelebileceği, ciddi sağlık sorunlarının yaşanabileceği göz önüne alınarak;

a)Mantar zehirlenmesine bağlı vakalarının ve buna bağlı sağlık sorunlarının yaşanmaması için doğada kendiliğinden yetişen, türü bilinmeyen mantarların tüketilmemesi konusunda halkın bilgilendirilmesine, b)Doğada kendiliğinden yetişen, türü bilinmeyen mantarların İlimizde tüketiminin ve satışının önlenmesi için; 11 Tarım vc Orman Müdürlüğüne ile Belediye Başkanlığı denetim ekiplerince muhtemel satış yerlerinde gerekli denetimlerin yapılmasına, üreticisi, imal ve son kullanma tarihi etiketinde belirtilen kültür mantarlarının tercih edilmesi hususunda halkın bilgilendirilmesine, e) Zehirlenme vakası yaşanması durumunda zaman kaybedilmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesine, 114 telefon numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezinin aranmasına, bu hususların sağlık kurum ve kuruluşları tarafından halka duyurulmasına ve alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

(Haber Merkezi)

