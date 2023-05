İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz yönetiminde Valilik Binası Toplantı Salonunda olağan olarak toplandı.

Toplantı sonucunda gündemdeki konular görüşülerek karbonmonoksit zehirlenmesi ve soba kullanımı konusunda çeşitli kararlar alarak kamuoyuyla paylaştı.

Çorum Valiliği’nden İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde alınan 2022/12 nolu kararlar şu şekilde duyuruldu:

“MADDE 1- Ülkemizde kış mevsimiyle birlikte bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, doğalgaz ve baca zehirlenmeleri, hemen hemen her yıl kış aylarında basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Bu bağlamda her yıl birçok kişinin karbonmonoksit gazı ile zehirlendiği göz önüne alındığında; insan, çevre ve toplum sağlığının korunması, baca gazı zehirlenmeleri nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybetmemesi, söz konusu üzücü olayların yaşanmaması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi hayati önem arz etmektedir.

a) Karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek özellikle lodoslu günlerde gerekli tedbirlerin alınarak halka konuyla ilgili eğitim verilmesi, b) Belediyeler tarafından özellikle lodos rüzgârının estiği günlerde halkı ikaz edici anonsların yapılması, c) Tekniğe uygun imalatı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar zehirlenmelere ve yangınlara neden olabileceğinden, bacaların bina sahiplerince/yöneticilerince her yıl düzenli olarak temizletilmesine, bakım ve kontrollerinin yaptırılmasına, d) Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğunun kontrol edilmesine, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamasına, e) Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamasına, f) Baca gazlarının soğumasını azaltmak, baca tepmesini önlemek ve hava şartlarının etkisini azaltmak için bacalarda gerekli tedbirlerin alınmasına, g) Bacalara, yağmur suları, kuşlar, ağaç yaprakları vb. maddelerin girmesini engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasına, h) Soba içinde ortaya çıkan zehirli gazların yanarak sobayı terk etmesi için soba tutuşurken yakıtın üstten yanmasının sağlanmasına, ı) Şofben zehirlenmeleri, gaz kaçakları ve yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde, oksijen oranının düşmesi sonucunda karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girişinin sağlanmasına, gaz kaçaklarına karşı gerekli önlemlerin alınmasına, i) Bacaların yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemesine, j) Gece yatarken sobanın kesinlikle açık bırakılmamasına,

MADDE 2- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, İl Özel İdaresine, İl Sağlık Müdürlüğüne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir”

(Volkan SINAYUÇ)