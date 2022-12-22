İnşaat ruhsatının alınmasının ardından “Bismillah diyerek” çalışmaları yerinde incelemek için inşaat alanına giden İl Müftüsü Biçer burada yaptığı açıklamada, “Çorum için hayırlı olsun. İnşallah en kısa sürede bitirmek nasip olur. Bu vesileyle hemşehrilerimizden yardımlarını esirgememelerini ve bu konuda taşın altına ellerini koymalarını istirham ediyorum. Hep birlikte Çorum’a yakışır bir hafızlık kurs binasını nasipse yapacağız.

Rabbim tüm hayırseverlerin bağışlarını en güzel şekilde kabul buyursun. Ayrıca buradan 24 Aralık Cumartesi günü 14.00-14.30 saatleri arasında “Hıdırlık Kur’an Kursu Temel Atma Töreni” yapılacağını da hatırlatıyor, Tüm Çorum halkını davet ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra iş makineleri “Bismillahlar” eşliğinde temel kazı çalışmalarına başladı.

Öte yandan bilindiği gibi 1965 yılında inşa edilen ve sayısız hafız yetiştirerek şehrin manevi hayatına hizmet eden Hıdırlık Kur’an Kursu’nun yıkımı geçtiğimiz aylarda Vali Mustafa Çiftçi’nin katıldığı bir törenle yapılmıştı.



(Volkan SINAYUÇ)