Yıkım törenine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Müftü Muharrem Biçer katıldı.



Törende konuşan Vali Mustafa Çiftçi, gerçekleştirilen çalışmanın ilim ve irfan yuvasının ihya çalışması olduğuna işaret ederek, “Allah hayırlı etsin, inşallah nice evlatlarımız bu ilim yuvasında hafız olarak yetişecek. Layık olduğu kalite ve standartta yeniden inşa edilecek olan binamız şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Yıllarca Kur’an ilmine ev sahipliği yaparak sayısız hafızların yetişmesine vesile olan, bu milletin evlatlarına Kur’an ilmini ve Kur’an ahlakını öğreten Hıdırlık Kur’an Kursu’nun, hayırseverlerin desteği ile 2023 yılının sonuna bitirilmesi planlanıyor.

(Haber Merkezi)

