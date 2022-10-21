İl Müftüsü Biçer ve heyeti, ziyaretler kapsamında TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, TDV Genel Müdürü İzani Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Ramazan Ilıkkan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Satın Alma Daire Başkanı Mehmet Aydın, TDV Emlak ve Şubeler Müdürü Kemal Yorulmaz ve Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar ile görüştü. Ziyaretlerde İl Müftülüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hacı Osman Turan da hazır bulundu.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, ziyaretlerin sonunda Hıdırlık Kur’an Kursu’nun inşaat proje ve yetki alanı ile ilgili detaylı görüşmelerin gerçekleştirilerek önemli merhalelerin katedildiğini bildirdi.

Müftü Biçer, ayrıca görüşme sonunda hayırsever Çorumlulara seslenerek, “Kıymetli Çorumlular. Çorum’un ilk yatılı hafızlık Kur’an kursunun modern bir şekilde yeniden yapılması için yardımlarınız bekliyoruz. Çocuklarınız, torunlarınız bu binada okuyup Kur'an öğrenecekler. Benim de bir yardımım bulunsun, bu topraklarda benimde bir eserim olsun diyen herkesin desteğini bekliyoruz. Siz hayırseverlerin yardımlarına talibiz. Şimdiye kadar destek veren her bir hayırseverimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, yaptığınız ve yapacağınız tüm hayrı hasenatı makbul eylesin” ifadelerini kullandı.



(Haber Merkezi)

