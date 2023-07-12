Çorum'un ilk yatılı hafızlık erkek Kur'an kursu olan ve 1960 yılından beri sayısız hafız yetiştiren Hıdırlık Kur’an Kursu’nun yeniden modern bir bina inşası için temel atma çalışmaları devam ediyor.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hacı Osman Turan, kurs binasının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Müftüsü Biçer, “Hıdırlık Kur’an Kursumuzun modern bir binaya kavuşması için 2022 Aralık ayında temelini atmıştık. Yardımsever Çorum halkının destekleriyle şuan inşaatımızın fore kazık uygulaması yapılarak radye temeli atıldı. 15 gün içerisinde de su basmanı ve perde beton işlemleri tamamlanacak. İnşallah. Tabi ki bu konuda tüm Çorum halkını bu hayra ortak olmaya davet ediyor, hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz” dedi.

Müftü Biçer, 160 öğrenci kapasiteli Yatılı Hafızlık Kur’an Kursunun tamamlandığında bölgenin en güzel Kur’an kurslarından biri olacağını ifade ederken, inşaatın bir an evvel tamamlanabilmesi için yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesine bizzat gelerek ya da hesap numarasına havale/eft yaparak bağışta bulunulabileceğini hatırlattı.