Çorum’da uzun yılladır Kur’an Kursu olarak faaliyet gösteren ve sayısız hafızın yetişmesine vesile olan Hıdırlık Kur’an Kursu yenileniyor. Yeni binanın inşaat çalışmaları, eski Hıdırlık Kursu binasının yanındaki arsada başladı.

Çorum Müftülüğü, Hıdırlık Erkek Kur’an Kursu inşaatında temel atma töreni düzenledi. Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve davetliler katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, 1960 yılından beri sayısız hafız yetiştiren Hıdırlık Erkek Kur’an Kursu’nun yeni binasının 160 öğrenci kapasiteli olarak modern mimari ve Selçuklu mimarisinin birleştirilmesiyle yeni bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Hayırseverlerin destekleriyle inşaatı en hızlı şekilde bitirmek istediklerini kaydeden Biçer, “Tüm Çorum halkını bu hayra ortak olmaya davet ediyoruz. Çocuklarınız, torunlarınız bu binada Kur'an okuyup öğrenecekler. Benim de bir yardımım bulunsun, bu topraklarda benim de bir eserim olsun diyen herkesin desteğini bekliyoruz. Şimdiye kadar destek veren her bir hayırseverimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, yapılan ve yapılacak tüm hayır hasenatı en güzel şekilde kabul buyursun” dedi.

(Haber Merkezi)