Geçtiğimiz aylarda ilimizin ilk yatılı hafızlık Kur'an kursu olan Hıdırlık Kur’an Kursu’nun 60 yıllık eski binasının yıkımı yapılmış ve yerine modern bir Kur’an kursu için yardımlar toplanmaya başlanmıştı.

Bu anlamda kurs inşaatı için Orhan Gazi Camii'nin görevlileri ve cemaati, topladıkları 25 bin TL'yi bağış olarak Türkiye Diyanet Vakfı(TDV) Çorum Şubesi’ne teslim etti.

Hayırseverlerin bağışlarını TDV adına kabul eden İl Müftü Vekili Adem Aygül, kendilerine makbuzlarını teslim ederken hayırlarının Allah katında en güzel şekilde kabul olunması dileklerinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

