Kooperatif binasında gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığını Adnan Tığlı yaparken, divan üyeliklerine ise İsmail Çaylak ile Lütfi Yalçın seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin yıllık faaliyet raporu okundu.

Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Hıdır Balaban yeniden Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına seçildi.

Kurulda konuşma yapan Hıdır Balaban Sanayi Sitesinin çalışmalarında emeği geçen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibi ile önceki dönem Belediye Başkanları Muzaffer Külcü ve Belediye Başkanı Zeki Gül’e teşekkür etti.

Balaban, “Göreve geldiğim günden itibaren esnafımız için yetkimiz dahilinde sizlere hizmet etmeye devam ettik. Yine sizlerin desteğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Balaban, sanayi sitesinin güvenliği için ana caddelerin üzerine 16 kamera yerleştirildiği, imkanlar el verirse bu sayıyı arttıracaklarını kaydetti.

Balaban’ın yönetim kurulu asıl üyeleri Turan Çalıkuşu, İlhan Baş, yedek üyeler ise İlhan Özsarı, Cengiz Hayran ve İsmail Sarıaslan’dan oluştu.

Denetim Kurulu Özgür Kabasakal, Cengiz Metin, Elvan Zorlu’dan, yedek üyeler ise Faruk Başıbüyük, Ahmet Erdem ve Ahmet Özkan’dan oluştu.

(Taner ŞİMŞEK)

