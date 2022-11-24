Öğretmenlerin karşı karşıya oldukları sorunlardan dolayı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün bu yılda buruk bir şekilde kutlanacağını belirten Tokgöz, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi ülkemize, toplumumuza ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışan ve geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimiz, bu kutsal görevi yerine getirirken birçok soruna da göğüs germek zorunda kalmaktadırlar” dedi.

CHP iktidarında hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırının altında kalmayacağının altını çizen Ulaş Tokgöz, “Hiçbir öğretmen kariyer sınavına girmek zorunda kalmayacak. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı yapılmayacak. Ataması yapılmayan öğretmen kalmayacak. Hiçbir öğretmen diplomasını asıp başka bir işte çalışmayacak. Öğretmenlerimiz geçinmek için ek iş yapmayacak” diye konuştu.

Başkan Tokgöz, mesajında şunları dile getirdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetimizin geleceği olan yeni nesiller öğretmenlerimize emanet edilmiş, Ulu Önderimiz cumhuriyeti korumak ve güçlendirmek için, en çok eğitim ordusuna önem vermiştir.

Hiç şüphe yok ki, bir ülkenin iktisadi ve ahlaki kalkınması ancak gerçekte milli olan bir eğitim politikası ve bu eğitime inanmış, kendisini adamış bir öğretmenler ordusu ile mümkündür.

Maalesef, bugün ülkemizde eğitim anlamında ne milli, ne de oturmuş bir eğitim sisteminden söz etmek mümkün değildir. Her yeni Milli Eğitim Bakanına göre değiştirilen müfredat ve sistem, en çok öğretmenlerimizi yormakta ve onları asıl işleri olan eğitim vermekten uzaklaştırmaktadır.

Yaşanan ekonomik krizler ile birlikte, zaten emeklerinin karşılığını yeterince alamayan öğretmenlerimiz daha büyük bir ekonomik baskı altına girmiştir. Üstelik mevcut iktidarın, ülkenin geleceğini ve çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin bu sorunlarına duyarsız kalması, sıkıntıları daha da vahim bir boyuta ulaştırmaktadır.

Bunca sorun, bunca sıkıntı içinde dahi, kendilerine emanet edilen cumhuriyetin yeni nesillerini yetiştirme görevini fedakarca yürüten, her çocuğumuzun üstüne kendi evlatları gibi titreyen, cumhuriyetin ışığından ve Ata'mızın yolundan ayrılmayan tüm öğretmenlerimize en derin saygılarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günlerini kutlarken; Aydınlanma yolunda ve tüm sorunlarının çözümlerinde onları asla yalnız bırakmayacağımızı belirtmekten, onur duyuyorum.

Başta Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü, içtenlikle kutluyor ve aile bireyleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum.” (Haber Merkezi)

