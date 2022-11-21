Hiç bir siyasi partinin, görüşün sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına yön veremeyeceğinin altını çizen Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu, özgür ve tam demokrasinin hakim olduğu ülkelerde tam aksine sivil toplum kuruluşlarının siyasete yön verdiklerini kaydetti.

Hiç bir partinin ve siyasi görüşün güdümünde olamayacak kadar önemli ve kıymetli olan bu kuruluşların hiç bir şekilde siyasete buluşmaması gerektiğine dikkat çeken İsmail Barış Coşgunsu, bir STK veya meslek odasını siyasi bir partinin kendi arka bahçesi yapma, kendi güdümüne sokma çabasının da beyhude bir çaba olduğunu dile getirdi.

Bu beklenti içerisinde olanların her zaman kaybettiklerini vurgulayan Coşgunsu, içinde bulundukları siyasi atmosferin gücünü kullanarak oda seçimlerinde adaya ve sonuca etki etme çabasında olan siyasileri kınadıklarını kaydetti.

(Haber Merkezi)

