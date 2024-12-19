Konu ile ilgili açıklamasında basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının teminatı olduğunu vurgulayan Birkan Demirci, basının demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu kavrayamayan kişi ve kurumların, gazetecilere yönelik şiddeti tetiklediğini ifade etti.

Demirci, İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nun korumalarının basına saldırdığı görüntülerin kamuoyuna yansıdığını belirterek, “Genel Başkanın korumalarının gazetecilerin programı takip etmelerini engellemek amacıyla gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyoruz” diye konuştu.

Saldırıda yaralanan gazeteciler Volkan Sınayuç, Cuma Şahin, Erkan Karaca, Halil Can Özeker ve Engin Erenler’e geçmiş olsun dileklerini ileten Birkan Demirci, saldırganların cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İyi Parti yönetiminden konuya ilişkin bir açıklama beklediklerini belirtti.

Açıklamada, gazetecilere yönelik saldırıların önlenmesi için tüm partilerde görevli güvenlik güçlerinin özel bir eğitim programına alınması gerektiğini belirten Demirci: “Hedef gösterilen, saldırıya uğrayan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. HGYD basına yönelik her türlü sözlü ve fiziksel şiddete karşı tavrını sürdürecektir” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ