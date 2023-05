Ziyarette Hizmet-İş Çorum Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve İşyeri Temsilcileri ile biraraya gelen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hak-İş’in kurulduğu günden bu yana sadece işçinin ve emekçinin hakkını aramak için uğraş verdiğine vurgu yapan Yusuf Ahlatçı; “Aynı zamanda bağrından çıktığı toplumun tüm meseleleriyle de yakından ilgilenmiş bir sendikadır. Aynı alanda faaliyet gösteren, kendi milletinin değerlerine ve ülkenin çıkarlarına duyarsız kimi yapıların tersine HAK-İŞ hep yerli ve milli bir anlayışla çalışmalarını yürütmüştür” diye konuştu.

Hak-İş’in 1980 darbesinde, 28 Şubat müdahalesinde ve 15 Temmuz’a kadar bu ülkenin zor zamanlarında hep hakkın ve hakikatin yanında yer aldığını belirten Ahlatcı, bu onurlu duruşu için sendikaya teşekkür etti.

“Her mücadelesinde yanında olduğumuz, her mücadelemizde yanımızda bulduğumuz Hak-İş’in gelecekte de aynı ilkeli ve kararlı tavrını sürdüreceğine yürekten inanıyoruz” diye konuşan Ahlatcı sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’yi birlikte bugünlere getirdik, inşallah yine birlikte geleceğe taşıyacağız. 2023 hedeflerimize beraberce ulaşacağız. Bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı beraberce emanet edeceğiz. Çünkü biz bu milletin bağrından doğmuş kadrolarız. Çünkü biz her şeyimizi borçlu olduğumuz bu ülkeye aşkla bağlı, bu millete hizmet etmeyi ibadet sayan, yüreğini ve bedenini bu yola adamış gönül erleriyiz, çünkü biz Türkiye’yiz”

AK Parti olarak her zaman emekçi ve işçilerin yanında olduklarına işaret eden Yusuf Ahlatçı, “Elimizden gelen desteği vermeye hazırız. İşçilerimiz, memurlarımız, esnaflarımız, iş insanlarımız, bürokratlarımız hep birlikte daha çok çalışarak, ülkemize ve ekonomimize millet olarak sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.



