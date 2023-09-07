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Çimento Cam Seramik İhracatçıları Birliği Başkanı, Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz, OVP'de büyümeden vazgeçilmemesini olumlu bulduklarını söyledi.

Çenesiz, konuya ilişkin açıklamasında şu değerlendirlmeyi yaptı:

“OVP’yi analiz ettiğimizde önceki planlara göre teknik çalışması daha iyi yapılmış ve gerçekçi bir plan olduğunu görüyoruz, bu olumlu bir durum. Bu plana iş dünyasının da inancının yüksek olacağına inanıyoruz. Piyasanın beklentisi bundan sonra atılacak adımların OVP'ye uygun olması yönündedir.

OVP’nin bir güzel tarafı da şu ki; her ne kadar büyüme hedefinde bir miktar düşüş olsa da, planda büyümeden vazgeçilmemiş. Bu kadar genç nüfusun olduğu ve her yıl binlerce gencin işgücüne katıldığı bir ülkede, en büyük gücümüz olan olunan genç nüfusumuzun dikkate alınmasını oldukça olumlu görüyoruz. Belki enflasyonla daha sert bir mücadelede de yapılabilir ve düşüş süreci hızlandırılabilirdi. Ama bu piyasanın sıkışmasına ve istihdamda sorunlara sebep olabilirdi. Bu nedenle iş dünyasının dengeli bir enflasyon mücadelesine daha iyi adapte olacağına inanıyoruz. Plana uygun adımların atılmasıyla bu hedefleri yakalanabilir. Selektif kredi politikasıyla psikolojik tüketim yerine ihtiyaç olunan alanlara finansman desteği sağlanacak olması, gereksiz köpükler olmadan ekonominin büyütüleceği anlamına geliyor. Sıkı para politikası kapsamında, İhracat ya da ithal ikamesi hedefi olan yatırımların finansmanında istisnalar olacağını anlıyoruz. OVP iş dünyasında moral ve heyecan oluşturacaktır. Yapısal adımlar atılmaya başlandıkça da bunun etkilerini göreceğiz.”