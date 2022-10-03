Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) 13 Ağustos’ta temeli atılan ve inşaatı hızla devam eden Küresel Barut Üretim Tesisi hakkında bilgi verdi.

“1.ETAP 2023 NİSAN AYINDA DEVREYE ALINACAK”

Sungurlu OSB de 700 bin m2 alan üzerine 36 bin m2 kapalı alana sahip Küresel Barut Üretim Tesisinin ana hammaddeleri olan Nitroselüloz ve Nitrogliserin tesisleriyle birlikte kurulacağını belirten Barut Fabrikası Genel Müdür Mehmet Tök, “Etaplar halinde tamamlanması planlanan üretim tesislerinden 1.etap 2023 Nisan ayında devreye alınacaktır. Ana hammaddelerimiz olan Nitroselüloz ve Nitrogliserin üretim tesislerinin bünyemizde olması nedeniyle dışarıya bağımlılığımızı ortadan kaldıracaktır. Ayrıca Roket yakıtlarının da temel hammaddeleri olması nedeniyle ilerleyen zamanlarda bu alanda yapılacak yatırımlar içinde büyük kolaylık sağlayacaktır.” dedi.

“YILLIK 1500 TON BARUT ÜRETİLECEK”

Barut Fabrikasının yıllık 1500 ton üretim kapasitesine sahip olacağının altını çizen Genel Müdür Mehmet Tök, “Bu miktarın 500 tonu MKE’ye verilecek, kalan 1000 tonluk kısmın ise yurt dışına ihraç edilmesi planlanmaktadır. İlk etapların tamamlanmasıyla birlikte 400 civarında çalışanın istihdam edileceği tesiste diğer etapların tamamlanmasıyla birlikte bu sayının 1000-1200 çalışana çıkması planlanmıştır. Yine OSB’de bu alanda kurulumuna başlanan Fişek ve kapsül Fabrikalarının da ihtiyaçları göz önünde bulundurulunca büyük bir istihdam alanı açılacaktır. Bu sayede Sungurlumuzda özellikle genç kardeşlerimizin işsizliğinden söz edilmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ GÜVENLİK VE EMNİYET TEDBİRLERİ ALINDI”

Savunma sanayi yatırımları ile ilgili her türlü güvenlik ve emniyet tedbirlerinin alındığını vurgulayan Genel Müdür Tök, şunları kaydetti: “Barut Fabrikasıyla birlikte kurulacak olan Fişek ve Kapsül fabrikaları yürürlükte olan ulusal mevzuat çerçevesinde projelendirilmiştir. Her türlü güvenlik ve emniyet tedbirleri alınmıştır. Tesislerde proses güvenliği konusunda taviz verilmeyecek olup, bu konuda uzman kuruluşlarla çalışılmaktadır. Değerli hemşerilerimizin; bu konuda hiç tereddüdü olmasın ve kamuoyunda bu yöndeki yanlış bilgilendirmelere de itibar etmesin.”

“OCAK-ŞUBAT AYLARINDA İŞE ALIMLAR BAŞLAYACAK”

Bugüne kadar 800’ün üzerinde iş başvurusu yapıldığını ve başvuruların halen alındığını ifade eden Mehmet Tök, şöyle devam etti: “İnşaat faaliyetlerimizin ilerleyişine göre Ocak-Şubat aylarında bizimle çalışacak arkadaşlarımızın işe alım süreci başlayacaktır. İşe alınacak arkadaşlarımızın bir kısmı MKE Fabrikasında staj ve eğitim sürecine dahil edilecektir. Burada, Barut üretim aşamalarından, analizlere, atışlı poligon testlerinin yapılmasından, tesisin bakım ve onarım faaliyetlerinden iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alanlarda eğitim verilecektir. Bir kısım arkadaşımız ise fabrika sahasında mekanik montajın başlamasıyla tesisin kurulumunda görev alacaklardır.”

“SUNGURLU SAVUNMA SANAYİ ÜSSÜ OLACAK”

Barut Fabrikası Genel Müdür Mehmet Tök, fabrikaların faaliyete geçmesiyle Sungurlu’nun savunma sanayi üssü haline geleceğini belirterek, “Savunma sanayi alanında faaliyet gösterecek bu 3 fabrika ile ilerleyen dönemlerde kurulacak yeni fabrikalarla birlikte Çorum, ülkemizin önemli bir savunma sanayi üssü haline gelecektir. Son dönemlerde Sungurlu OSB’deki bu hareketliğin ortaya çıkmasında değerli hemşerimiz ve Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Muhsin Dere bey, Türkiye’nin değerli iş adamlarından birisi olan hemşerimiz AHLATCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı bey başta olmak üzere, İlçe Kaymakamımız Sayın Fatih Görmüş bey, TSO Başkanımız Sayın Behiç Akkaş bey ve değerli yönetimi olağan üstü çabalar sarf etmişlerdir. Şehrimizin büyümesi ve kalkınması için ellerini taşın altına koyup tüm mesai ve enerjilerini harcayan bu değerli insanlar teşekkürden daha fazlasını hak etmişlerdir. Bizde bu konuda üzerimize düşenleri en iyi şekilde yapıp tesislerin devreye alınmasıyla sorumluluklarımızı yerine getirmiş olacağız.” dedi.

MEHMET TÖK HAKKINDA…

1974 yılında Sungurlu da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sungurlu’da tamamladı. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi ve Kırıkkale üniversitelerin de Kimya, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümlerini tamamladı. 2000 yılında MKE Elmadağ Roket Fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bu fabrikada Roket yakıtı üretiminde üretim sorumlusu ve Teknik Şeflik görevlerinden sonra 2013 yılında MKE Kırıkkale Barut Fabrikasında Üretim Müdürlüğü görevine atandı. 2018 yılına kadar barut fabrikasında çalışmalarını yürüttü. 2018-2021 yılları arasında MKE Elmadağ Roket Fabrikasında Roket Üretim Müdürlüğü görevine getirildi. 2021 yılı Ocak ayında MKE Kırıkkale Barut fabrikasında Fabrika Müdürlüğü görevini yürütmeye başladı. Mayıs 2022 tarihinden itibaren MKE’deki görevinden ayrılarak Ahlatcı Holding bünyesinde kurulan Goldforce Savunma Sanayi A.Ş’nin Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Evli ve 2 çocuk babası. (Haber Merkezi)

