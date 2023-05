Çorum FK’nın deneyimli futbolcularından Berat Ali Genç, Bayburt Özel İdare’yi 3-0 yendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, şampiyon olacaklarına inandıklarını ifade etti.

Maça ilk on birde başlayan ve 65.dakikada, yerini Suat Kaya’ya bırakan Berat Ali Genç, 4 haftalık kötü gidişe son verdikleri için mutlu olduklarını dile getirirken, bundan sonra her şeyin daha güzel olacağını kaydetti.

Yayıncı kuruluşa konuşan bulunan Berat Ali Genç’in açıklamalarından derlediğimiz konuşması şöyle: “Dört haftalık, bize yakışmayan, kötü bir süreç geçirdik. Bunu bir yerde kırmamız gerekiyordu. Bu maçı kazandığımız için, kötü gidişata son verdiğimiz için çok mutluyuz.

Artık yeni bir dönem başladı, yeni hocamız geldi. Bundan sonra her şey çok daha farklı olacak. Kendimizden en ufak bir şüphemiz yok, şampiyon olmayı istiyoruz. Bunu başarabileceğimizi de biliyoruz. Taraftarlarımız ve kamuoyu, bizlere güvenin, arkamızda durun. Bu takım, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaktır. Daha iyi oyunlar, daha özgüvenli oyunlar gelecektir.

Bizlere destek olan tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak.”

8 MAÇ, 2 GOL

29 yaşındaki kanat-orta saha oyuncusu Berat Ali Genç, bu sezon Çorum FK formasıyla 7 lig maçında 306 dakika süre alırken, 2 gol kaydetti. Genç, Esenler Erokspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası’nda da 91 dakika süre aldı.

