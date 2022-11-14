Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 14.hafta maçında konuk olduğu İnegölspor’u her iki yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek, zirve ile puan farkını bire indirirken, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tahsin Tam, istedikleri sonucu aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti ve önümüzdeki günlerde daha da iyi olacaklarını kaydetti.

Çorum FK’nın başındaki ilk deplasman sınavını memleketinin takımı İnegölspor’a karşı veren Tahsin Tam’ın maçtan sonraki açıklamaları şöyle:

İLK DAKİKALARDA ZORLANDIK

“Galibiyet parolasıyla çıktığımız maçta, 3 puan almanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Maçın başında oyuna girmekte zorlandık ve yaptığımız basit top kayıplarıyla rakibe hücum fırsatı verdik. Rakibin kanat ataklarında kalemizde tehlikeler yaşadık. Yakaladığımız hızlı hücum fırsatlarından biriyle üstünlük golünü bulduk. İlk yarıda, bölüm bölüm topa sahip olarak, organize ataklar yapmaya çalıştık ancak üçüncü bölgede tercih hataları ve basit top kayıpları yaptık.

SAVUNMADA AKSADIK

İkinci yarıya kontrollü başladık. Rakibe, merkezde kolay bağlantı şansı vermemeye çalıştık. Savunmamızın arkasına atılan uzun toplarda zaman zaman tehlikeler yaşadık. Ancak iyi reaksiyon vererek, gol yemeden maçı bitirmeyi başardık.

Rakibin, savunmada açıklar vereceğini düşünerek, hızlı hücumlar denedik. Sonradan oyuna giren oyuncularımızın katkılarıyla bulduğumuz ikinci ve üçüncü gollerle net bir galibiyet almış olduk.

Genel olarak, defansif anlamda sıkıntılar yaşadığımız bir maç olsa da, her geçen gün üstüne koyarak, gelişmeye devam edeceğiz.

HEDEFİMİZE BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ

Çorum halkını sevindirdiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz olan şampiyonluk kupasına emin adımlarla gittiğimizden taraftarımızın şüphesi olmasın. Biz, birlikte daha güçlüyüz ve hedefimize birlikte ulaşacağız. Bizi desteklemek için deplasmana gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.”

(Hüseyin AŞKIN)