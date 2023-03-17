Millet İttifakı Kadın Kolları Başkanları, 83 milyon kişiden oluşan Türkiye halkını, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağı “Halil İbrahim Sofrası”na davet etti.

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Zehra Sucu Benli ve Gelecek Partisi Kadın Politikaları Başkanı Selma Bayraktar bir araya gelerek çalışmalar ve seçim programı hakkında fikir alış verişinde bulundu. Kadın kolları başkanları, yaptıkları ve yapacakları çalışmaları ele alarak, gündemi değerlendirdi.

Kamile Anar, Meral Özeşer, Zehra Sucu Benli ve Selma Bayraktar, yaptıkları ortak açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra çalışma programı üzerinde fikir alış verişi yaptık. Hedefimiz iktidar. 83 milyonu Halil İbrahim sofrasına davet ediyoruz. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Hakkın, hukukun, adaletin kılınması demektir. Birleşe birleşe kazanacağız.”

(Volkan SINAYUÇ)

