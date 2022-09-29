Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel, hakemler ve gözlemciler katıldı. Seminer öncesi bir konuşma yapan Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel, hakem ve gözlemcilere başarılar dilerken, yeni sezonda uygulanacak yeni kurallar hakkında da bilgilendirmede bulundu. Çorum’da hentbol branşının gelişim kaydettiğine de vurgu yapan Öncel, hakemlerin hem profesyonel ligde, hem de amatör ligde oynanacak maçlarda daha dikkatli olması gerektiğinin de altın çizdi.

(Bülent USLU)

