Türk Metal Sendikası Gölcük Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Üç dönemdir başkanlık görevini yürüten Türk Metal Sendikası Gölcük Şubesi Başkanı hemşehrimiz Mehmet Şener, kongrede tek aday olarak seçime girdi. Şener kongre sonucunda dördüncü kez başkanlık görevine seçildi.

Kongreye Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Türk Metal Sendikası Gölcük Şube üyeleri katıldı.

Mehmet Şener’in yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

“Şube Sekreteri Volkan Çorbacı, Şube Mali Sekreteri Kadem Gürdal, Şube Teşkilatlandırılma Sekreteri Yasin Galyan, Şube Eğitim Sekreteri Berna Atabay.”

Çorum merkeze bağlı Çıkrık Köyü nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Şener, Türk Metal Sendikası Gölcük Şube Başkanlığı’na dördüncü kez seçilmenin mutluluğunu yaşıyor. (Haber Merkezi)

