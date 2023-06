Milletvekili Ceylan, Adıyaman’dan sonra Ankara'da geçerek katıldığı meclis çalışmalarının ardından Muğla'da AK Parti İl Başkanının görevden ayrılması nedeniyle yeni İl Başkanı ataması için Muğla'ya gitti.

Muğla'da Çorum'un Dodurga ilçesine misafir olan depremzede aile ile whatsapp üzerinden canlı görüşme yapan Milletvekili Ceylan, Çorum halkının ve Dodurgalıların depremzede ailelere sonuna kadar misafirperverliklerini göstereceklerini söyledi.

Dodurga AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaplan vasıtası ile depremzede aile ile görüşen Milletvekili Ceylan, “Deprem bölgesine ve depremzedelere yardım eden herkesten Allah razı olsun. Mustafa başkanımız, Dodurgalılarımız ve Çorumlu hemşehrilerimiz misafirperverliğini sonuna kadar göstermektedir” dedi.

Milletvekili Ceylan, Çorum halkının misafirini evinin baş köşesinde ağırlayacak kadar duyarlı olduğunu ifade etti

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremin ardından, adeta ilk günden itibaren bölgeyi mesken tutan Milletvekili Ceylan, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde 20-22 gün vatandaşların yaralarını sarmak için Adıyaman'da kaldığını anlattı.

Depremzedelere kapılarını sonuna kadar açan Çorumlu hemşerileri ile gurur duyduğunu belirten Milletvekili Ceylan, “Sizlerde memleketimize hoşgeldiniz, başımızın tacısınız. Adıyamanlı ilkokul öğretmeni Ramazan Çelik, kız kardeşi Leyla Çelik ve evlatları ile birlikte Dodurga ilçemizde ağırladıkları için AK Parti Dodurga İlçe Başkanımız Mustafa Kaplan ve sizlere teşekkür ediyorum" dedi

er meclis çalışmalarının ardından soluğu deprem bölgesi Adıyaman'da aldığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, "Ayrıca ilk günden itibaren Çorum’dan hangi arkadaşımız bizlere telefonla ulaştığında veya Adıyaman ilimizde yanımıza gelenler çok oldu. Çorum adeta deprem bölgesine Adıyaman başta olmak üzere Maraş, Antep, Malatya, Hatay her yere yardım ulaştırdı. Bu vesileyle de Çorumlu hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Çorum olarak deprem bölgesine müthiş bir yardım yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini anlatan Milletvekili Ceylan, 'Meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ilk dakikalarından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuza geçmiş olup bu büyük bir coğrafyayı, geniş yoğun bir nüfusu kapsayan depremle ilgili olarak atılması gereken adımlar mümkün olduğu kadar hızlı şekilde atılmaya çalışılmıştır" dedi.

Her zaman depremzede ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Milletvekili Ceylan, “Bizlerin yapabileceği bir şey varsa başımız üstüne her zaman yanınızdayız. Hayatı en kısa sürede olağan akışına döndürmek için vatandaşlarımızın yanındayız. Yaralarımızı sarmak ve hayatı normale döndürmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. (Haber Merkezi)