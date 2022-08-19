Yıllardır Sungurlu Belediyesi’nin ilçeye EDS kurulması için talepte bulunduğunu ancak bu talebin görmezden gelindiğini belirten Özsaçmacı, şu açıklamayı yaptı:

“Her coğrafyanın belli sınavları vardır. Örneğin; soğukla, açlıkla, yangınla, depremlerle sınanır. Art niyetlilikle sınanan tek bölge ne yazık ki Çorum.

EDS denen uygulamayı kesintisiz 5 yıldır sürekli söyleyen ve olması için açıklamalarımızı hem Sungurlu Belediyesi hem de siyasi olarak belirtmiştik. Şimdi şunu anlamakta güçlük çekiyoruz; Çorum’un falanca bölgesinde yaşayanlar filancaya göre nasıl bir farklılığı var. Ey Ak Parti siz kime hizmet ediyorsunuz.

İsteyince hemen EDS kurulabiliyorsa Sungurlu’ya olan gareziniz nedir? Ak Parti’nin tabiri ile Sungurlu’da yaşayanları gavur mu görüyorsunuz? Sungurlu’dan geçenleri göçebe ecnebi mi görüyorsunuz? Biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Anlayamıyoruz. O nedendir ki sizi Çorum’a ihanet eden olarak değerlendirmekteyiz. Size iyiliğin zerresi bulaşmaz anladık. O nedenle gider ayak gölge etmeyin yeter. Az kaldı gidiyorsunuz.

Sungurlu’da yaşayan hemşerilerim müsterih olunuz hak ettiğin eşit şartlara kavuşmana az kaldı.” (Haber Merkezi)

